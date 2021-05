Tragedia Rogova: indagati i genitori della bimba precipitata in mare

Sabato 22 maggio, la piccola Margarita Romanovna Rogova è caduta in acqua dopo un volo di circa 50 metri. Indagati i genitori.

Aperta ormai la fase investigativa sulla triste vicenda che lo scorso sabato è culminata con la morte di una bambina di soli quattro anni. Margarita Romanovna Rogova, di nazionalità tedesca, è precipitata dal sentiero dei Fortini, a Palinuro, ed è caduta in mare. Il corpo è stato quindi recuperato da una motovedetta della Capitaneria di porto, quando ormai non c’era più nulla da fare.

La bambina si trovava lì, lungo il sentiero, per una passeggiata con i suoi genitori e i fratelli quando, evidentemente, una perdita dell’equilibrio le è costata la vita. Tragedie di questo tipo, purtroppo, si sarebbero già verificate in queste località, ma intanto si indaga sui genitori della piccola Margarita.

Palinuro: la famiglia Rogova percorreva il sentiero senza una guida

Continua l’indagine sulla tragedia che ha colpito la famiglia Rogova lo scorso 22 maggio e volta a ricostruire le circostanze della vicenda. I genitori della bambina sono indagati adesso per omicidio colposo: la famiglia avrebbe intrapreso il percorso, infatti, senza una guida e con cinque bambini piccoli al seguito.

Secondo la ricostruzione, depositata in Procura dalla Capitaneria di porto, e disposta dal procuratore Antonio Ricci, la bambina nel corso della passeggiata sarebbe scivolata sulla costa sottraendosi al controllo dei genitori che non sono riusciti ad impedire la tragedia. Una caduta spaventosa che è terminata con la sua discesa in mare, rendendo inutili i soccorsi. I genitori della bimba, secondo gli inquirenti, non si sarebbero trovati nella condizione di poter vigilare adeguatamente su tutti.

Nel frattempo il sostituto procuratore, Antonio Pizzi, ha disposto il sequestro del sentiero, parte del quale ricadrebbe in terreni appartenenti a privati. Necessario, quindi, verificare che il sentiero si trovasse in condizioni ottimali e permettesse la passeggiata in condizioni di tranquillità e sicurezza.

Via libera anche per la cremazione della piccola Margarita le cui ceneri saranno disperse, per volontà dei genitori, nel mare di Palinuro.