Venditti jr a “Oggi è un altro giorno”: il rapporto con il padre

L’ospite di Serena Bortone durante la puntata di “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai Uno, c’è Francesco Venditti il figlio del grande Antonello.

Figlio del cantautore romano Antonello e di Simona Izzo, Francesco Venditti è un attore di grande successo. Figlio unico di due personaggi molto importanti. “Per me è stato sempre un motivo di orgoglio essere figlio dei miei genitori, di portare avanti il loro credo che poi è quello dell’amore“.

L’attore Francesco Venditti si racconta tra papà Antonello e mamma Simona

“Peppino, Peppino figlio dell’amore, in quale vicolo di strada arriverà il tuo amore“. Questa la canzone che il grande cantautore romano dedicò al suo primo e unico figlio Francesco avuto dalla storia con Simona Izzo.

“Ho un ricordo nitidissimo di mio padre e della sua casa a Trastevere – racconta Francesco Venditti – e ricordo che il sabato e la domenica andavo da mio padre e la mattina lui suonava aprendo le finestre e cantava prima di andare allo stadio facendo un piccolo concerto per i trasteverini“.

Francesco Venditti parla del suo rapporto con la musica: “Io la musica l’ho odiata perché era la cosa che mi portava via mio padre. Però è anche vero che attraverso le sue canzoni con il tempo ho imparato a conoscerlo. Poi mio padre è riuscito a darmi delle cose anche senza volerlo cioè io sapevo che lui c’era anche quando non c’era“.

Di musica non ne voleva proprio sapere Francesco Venditti ma sin dalla sua tenera età si interessò di recitazione e anche di doppiaggio che è l’attività della madre Simona insieme con le sue quattro sorelle. “Devi dare a tutte ragione in maniera privata, io sono la parte mediate della famiglia e anche della società“, spiega.

Il rapporto con la madre Simona Izzo è molto speciale: “Siamo stati molto viziati perché tutti i componenti della mia famiglia c’erano sempre. Io penso che una mamma vada solo assecondata anche se ritengo che lei dia consigli anche quando non vengono richiesti. In questi anni mi sono difeso andando in analisi perché è un modo di avvicinarsi a sé stessi”

Francesco Venditti racconta la storia della separazione dei suoi genitori. “Se i miei genitori non si fossero separati sarei stato peggio di quello che sono“. E poi c’è Ricky Tognazzi, il compagno della madre, che lui ritiene una persona molto speciale nella sua vita.

Poi Serena Bortone manda in onda un video messaggio di Tognazzi in cui l’attore spende delle bellissime parole nei confronti del figlio della sua compagna. “Sei un ottimo attore, sei un ottimo padre“. Queste parole così toccanti fanno piangere l’attore che si scioglie e continua a parlare del rapporto tra lui e i suoi quattro figli.

I momenti in famiglia sono fondamentali per Francesco Venditti, ha una grande attenzione nei confronti dei suoi figli: Alice, Tommaso, Mia e Leonardo. “Sono papà da 24 anni e ho imparato tutto da solo e credo che l’unica cosa che un genitore possa fare è far sbagliare i propri figli“.

Poi l’attore racconta dell’omosessualità della sua primogenita che si è dichiarata con naturalezza alla sua famiglia. Sono stati proprio i genitori a intuirlo e così la ragazza si è aperta e ha presentato la sua fidanzata ai suoi genitori e ai suoi fratelli. “Non ho mai pensato alle difficoltà che mia figlia potrebbe incontrare, credo che chiedersi queste cose sia fuori luogo. L’amore è amore. Penso che ognuno di noi debba essere chi si sente di essere“.

