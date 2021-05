Anna Tatangelo la FOTO definitiva: la tuta è una seconda pelle “Sembra Nuda”…giudicate voi..

Anna Tatangelo senza veli sui social: lo scatto è diventato subito virale. La bellezza dell’artista in primo piano.

Periodo fitto di impegni per Anna Tatangelo, la bellissima cantante originaria di Sora – Frosinone – infatti è molto presente in TV. L’abbiamo vista sia in “Top Dieci”, lo show del venerdì sera su Rai Uno e anche su TV8 in compagnia di Enrico Papi. Ma non solo, la Tatangelo sta promuovendo il suo ultimo lavoro, AnnaZero. L’album appena uscito e anticipato dal primo singolo dal titolo Serenata sta riscuotendo successo.

Anna si reputa molto soddisfatta di questo nuovo progetto e si sta molto prodigando affinché i fans colgano il suo entusiasmo. In effetti già sui social appaiono i primi umori, i primi pareri sul nuovo lavoro (ne parleremo sotto).

Proprio nella giornata di ieri, la Tatangelo ha postato la sequenza di scatti – riportati sopra – in cui annuncia: “Giornate di interviste per parlare di ANNAZERO🔥.Carichi per venerdì ??

Manca poco🙌🏼” scegliendo per l’occasione un outfit casual che ne accentua la fisicità. Denim bianco a vita alta e body a costine. Meravigliosa.

La Tatangelo lo aveva quindi annunciato, oggi sarebbe successo qualcosa di incredibile…la foto da poco postata la immortala senza veli. Uno spettacolo unico.

Anna Tatangelo senza veli, lo scatto illegale

