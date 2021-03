Sara Croce come mamma l’ha fatta: “Senza nulla sono così” – FOTO

Sara Croce sui social si rivela per quella che realmente è, versione acqua e sapone incanta in fan per la sua bellezza incondizionata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Quasi alla griglia di partenza la prossima edizione di “Avanti un altro” in onda su Canale Cinque, che da domani lunedì 8 marzo metterà in scena le nuove puntate registrate nei mesi scorsi. In prima fila tra le muse dello show anche Sara Croce che bella più che mai non sta più nella pelle sui social per poter spoilerare qualche novità legata al programma condotto da Bonolis.

Gli scatti postati sui social però sono sempre copiosi e nell’ultimo che ha condiviso la modella la vediamo adagiata sul pavimento mentre protende le gambe nude e affusolate verso lo spettatore. Questo incredibile scatto in bianco e nero non passa inosservato ed il lato B, in primo piano, è un incanto per gli occhi di chi la osserva. Sara qui indossa solo un body nero con bretelle sottili, schiena scoperta e il fondoschiena vero protagonista assoluto.

LEGGI ANCHE -> Veronica Gentili mostra una silhouette da urlo: quel tubino nero, che curve – FOTO

Sara Croce svela un dietro le quinte che la riguarda, com’è versione acqua e sapone?

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta a bordo campo sorride e i fan sono come in paradiso. Stupenda – FOTO

La bella Bonas condivide da diversi mesi una splendida relazione stabile con Gianmarco Fiory, terzo portiere biancorosso arrivato al Bari dopo essersi svincolato dal Gozzano. I due sono sempre più uniti e Sara non esita a condividere scatti in cui si mostra con lui in splendida forma, truccata e con abiti davvero molto eleganti.

Ma la bella Sara Croce non è sempre così perfetta in versione acqua e sapone, al naturale e senza trucco, ed è lei stessa a spoilerarlo sulla sua pagina Instagram durante una q/a riguardo domande miste che le hanno posto i fan che la seguono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

“Pubblicheresti una foto senza filtri e trucco?” le chiede una fan e Sara prontamente le risponde che senza trucco ha le labbra talmente chiare che non si vedrebbero neppure. Trucco o no, Sara rimane una delle donne più belle della nostra tv e sicuramente domani gli occhi saranno tutti puntati su di lei.