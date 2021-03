Veronica Gentili mostra una silhouette da urlo: quel tubino nero, che curve – FOTO

Nuovo scatto social per la giornalista Veronica Gentili che si mostra in ottima forma direttamente dal camerino di “Stasera Italia”

Nuovo scatto davvero sofisticato quello postato poche ore fa dalla giornalista Veronica Gentili, penna de Il Fatto Quotidiano ma al momento al timone di “Stasera Italia Weekend”. Oltre 117mila i fan che vanta su Instagram e che la seguono non solo per la sua bellezza avvenente davvero unica ma anche per la grande professionalità con cui conduce la trasmissione di attualità.

Veronica però continua a mietere vittime sulla sua pagina social dove i follower la seguono per la sua innegabile bravura e bellezza innata. Forbes l’ha definita una delle donne più influenti del settore, dirige con autorevolezza in un mondo dove gli uomini spesso ancora discriminano le donne per i ruoli autorevoli ricoperti, lei invece si è fatta strada diventando un nome importante per il nostro giornalismo nazionale d’inchiesta.

Veronica Gentili blocca i cuori con un fisico mozzafiato

Poche ore fa Veronica ha anticipato la diretta di “Stasera Italia” con uno scatto davvero sensuale che la vede direttamente dal suo camerino mentre riflessa allo specchio si mostra in tubino nero.

Il tubino le fascia il fisico tonico mostrandole il seno generoso e le curve mozzafiato che moltissime sue colleghe le invidiano. Sguardo fiero e viso proteso in avanti, cattura l’attenzione con fare sofisticato e mai malizioso, la foto ha ottenuto moltissimi like e complimenti subito dopo la condivisone.

“Rimbocchiamoci le maniche” scrive a margine della foto, è impossibile non fare i paragoni con altre giornaliste italiane ma possiamo dire che al momento il parterre si compone tutto di validi elementi che si fanno notare per bellezza e grande professionalità nel loro campo.