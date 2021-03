Giorgia Rossi sempre più bella, la sfida con Diletta Leotta continua – FOTO

Nel dietro le quinte del suo camerino Giorgia Rossi si mostra durante la fase trucco, sensuale e davvero bella incanta gli spettatori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Classe 1987, Giorgia Rossi è conosciuta principalmente per aver condotto diversi programmi sportivi sui canali Mediaset, come Tiki Taka, Pressing e Sport Mediaset Speciale Serie A. La giornalista sportiva conquista per la sua immensa professionalità con cui esordisce la domenica sera in “Pressing Italia” tanto da essere spesso paragonata alla Leotta con cui se la gioca in termini di bellezza e estrema bravura nel suo lavoro.

Da quattro anni è fidanzata con il collega giornalista Alessio Conti ma i due sono molti schivi nel parlare delle loro vite private che sono mantenute nel massimo riserbo.

Giorgia Rossi, che incanto sui social: in fase trucco è divina

La giornalista sportiva si mostra nel dietro le quinte di “Pressing Italia” mentre il make-up artist le sta ultimando il trucco televisivo prima di entrare in onda. Si mostra con alcune riprese dal basso per inquadrare meglio l’eccellente lavoro che le stanno eseguendo, occhi marcati e labbra carnose, il volto è illuminato e risplende con lei.

Indossa un semplice maglioncino nero che enfatizza ancora di più la folta chioma leonina che le cade generosa sulle spalle. La sfida con Diletta è sempre aperta ma troppo difficile decretare chi tra le due giornaliste sia la più bella, bravura e carisma sono alla pari e anche i fan sono spesso in difficoltà.

Sulle note dei Coma Cose “Fiamme negli occhi” dichiara in silenzio chi per lei è il vincitore di questa edizione del Festival, un brano che evidentemente l’ha conquistata molto e che ben si appresta a descriverla poco prima di iniziare la trasmissione.