Valentina Vignali annuncia il grande avvenimento – FOTO

Valentina Vignali su Instagram in una veste diversa dal solito per annunciare l’arrivo del grande avvenimento. I fans sono rimasti perplessi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali, in quest’ultimo periodo l’abbiamo potuta ammirare – per la gioia dei milioni di followers – spesso in bikini. Scenari da sogno, costumi sempre colorati e dai modelli accattivanti, la cestista infatti ha collaborato – l’abbiamo detto più volte – con un brand di costumi, proponendo quindi una moda mare assolutamente originale ed interessante.

Come questo bikini bianco. Si sa, con un tocco di abbronzatura il bikini di questa tonalità acquista sempre il suo fascino, se poi ad indossarlo è la Vignali, col suo fisico da paura e delle gambe da invidia, anche il più modello basic acquista valore. I capelli vaporosi resi ancora più ammalianti dal vento, sguardo magnetico…la Vignali si supera in questa foto.

“Ormai sugli scogli non ci stanno più le cozze di una volta 🤣👙🐚 @2bekini modello “Belle”” scrive divertita la Vignali mentre si adagia su uno scoglio. Meravigliosa.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sara Croce, il costume non la copre: completamente da infarto – FOTO

Valentina Vignali, arriva l’annuncio che incanta i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sara Croce come mamma l’ha fatta: “Senza nulla sono così” – FOTO

In questo ultimo post l’affermata influencer non propone collaborazioni e non sfoggia costumi all’ultima moda ma esprime un suo stato d’animo. Direttamente da casa sua infatti scrive “Penultimo giorno da 29enne 👵🏻” a commento della sua ultima foto: adagiata sul letto, si vede a metà busto. Outfit sportivo, denim a vita alta e crop top verde. Il viso è poco truccato, sono accentuati gli occhi con tanto mascara che ne sublimano lo sguardo.

“Quindi tra un po’ inizierai anche tu a dire oplà per alzarti dalla sedia?” qualcuno le scrive ironicamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La risposta stranamente non è ancora pervenuta dalla diretta interessata che ama sempre condividere con i followers momenti di pura autoironia.