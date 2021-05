Accadde oggi, 29 Maggio. Fausto Coppi vince la sua prima Maglia Rosa

Accadde oggi. Il 29 Maggio è il 149° giorno del calendario gregoriano. Mancano 216 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 29 Maggio è la Giornata Internazionale delle Forze di pace delle Nazioni Unite per onorare le attività politiche e militari svolte dai caschi blu per il mantenimento della pace fra i popoli. Si ricordano i Santi Sisinnio, Martirio e Alessandro, martiri trentini, Sant’Esuperanzio di Ravenna, vescovo, San Massimo di Verona, vescovo e martire, San Paolo VI, Papa e Sant’Urszula Ledóchowska, religiosa, fondatrice delle Suore orsoline del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romy Schneider (@_romy_schneider_)

757 – Viene consacrato al soglio papale Papa Paolo I

1225 – Nasce il sommo poeta Dante Alighieri

1733 – Nel Québec i canadesi difendono il diritto ad avere schiavi pellerossa

1790 – Il Rhode Island diventa l’ultima delle Tredici colonie originali degli Stati Uniti a ratificare la costituzione. E’ il 13° Stato

1848 – Il Wisconsin diviene trentesimo Stato degli USA

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 28 Maggio. Walter Tobagi assassinato dalle Brigate Rosse – VIDEO

1875 – Nasce il pedagogista e filosofo Giovanni Gentile

1886 – Il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la sua innovativa invenzione, la Coca-Cola

1913 – A Parigi si tiene la prima del balletto di Igor’ Fëdorovič Stravinskij La sagra della Primavera

1914 – Due anni dopo il Titanic, Il transatlantico Empress of Ireland affonda nel Golfo di San Lorenzo: 1.024 le vittime.

1917 – Nasce il 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy

1929 – Nasce il fisico Premio Nobel Peter Higgs

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 27 Maggio. Addio per sempre a Little Tony – VIDEO

Accadde oggi, 28 Maggio. I fatti più importanti nella storia

1940 – Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d’Italia Firenze – Modena. Si guadagna la sua prima maglia rosa

1942 – Muore l’attore statunitense John Barrymore

1953 – Edmund Hillary e Tenzing Norgay scalano l’Everest.

1959 – Nasce l’attore inglese Rupert Everett

1967 – Nasce il musicista inglese, ex membro degli Oasis, Noel Gallagher

1977 – Janet Guthrie è la prima donna a qualificarsi per la gara automobilistica 500 miglia di Indianapolis

1982 – Muore l’attrice austriaca naturalizzata francese Romy Schneider

1985 – Strage dell’Heysel: a Bruxelles 39 persone muoiono in seguito agli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool

1994 – Va in onda l’ultima puntata della serie cult con il capitano Picard Star Trek: The Next Generation

1997 – Muore il cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rupert Everett (@thehappyprincemovie)

2005 – Gli elettori francesi bocciano il referendum sul Trattato per una Costituzione per l’Europa

2013 – Muore l’attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame

2017 – Muore il politico militare panamense Manuel Noriega