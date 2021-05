Sangiovanni e Giulia Stabile. L’adorabile coppietta emersa durante l’ultima stagione di “Amici” e giunta insieme in finale svela dolci retroscena della loro relazione

L’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, conclusasi il 15 Maggio scorso, farà discutere ancora a lungo. É stato come sempre un successo strepitoso per Mediaset che, settimana dopo settimana, ha surclassato la concorrenza delle altri reti che non hanno nemmeno provato a schierare una controprogrammazione efficace, sicure della sconfitta certa in termini di share.

I giovani prodigi emersi dalla trasmissione adesso affronteranno l’esame più grande: usciti dalla scuola ovattata, dovranno mantenere alto l’interesse del pubblico e dimostrare quanto valgono nella “vita reale”.

L’edizione 2021 verrà ricordata anche perché per la prima volta in 20 anni di storia del programma è salita sul gradino più alto del podio una ballerina: Giulia Stabile. Insieme a lei, in finale, altra “anomalia” rispetto al passato. Il primo posto, infatti, è stato conteso fino all’ultimo con il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni. Cosa stanno facendo adesso?

Sangiovanni e Giulia Stabile: il dolce racconto sul loro rapporto

Secondo posto ad “Amici” ma vincitore nelle classifiche. Sangiovanni si prende la sua rivincita e, dopo la fine del famoso talent show, capitanato da Maria De Filippi, il suo album e il singolo dal titolo Malibù svettano al primo posto.

Dietro di lui un altro concorrente del programma, Deddy, anche lui finalista di “Amici”, con Il Cielo Contromano. Tancredi è in quarta posizione con Iride.

Lo stesso Sangiovanni ha raccontato un episodio molto dolce che narra la fasi iniziali del suo rapporto con la ballerina Giulia. La ragazza è nota per la sua estrema timidezza. Non voleva che il loro rapporto venisse subito allo scoperto. Il cantante si è aperto a Radio Deejay in un’intervista: “Mi ha scritto moltissime lettere d’amore”. In un mondo legato a rapidi messaggini e email, è una pratica che sa di altri tempi.

“Nella scuola di ‘Amici’ avevamo sempre i microfoni accesi e ci seguivano le telecamere. Eravamo limitati, tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva” – ha continuato Sangiovanni. Scriversi era l’unico modo per mantenere una sorta d’intimità.

Riuscirà la coppia a superare la prova del tempo? Sembrano molto affiatati. Al momento sono costretti a una storia a distanza. Ognuno è tornato a casa nella propria città. Giulia a Roma mentre Sangiovanni a Vicenza.