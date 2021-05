“Che bomba”, Antonella Fiordelisi e il décolleté che stende tutti: atomica – FOTO

Antonella Fiordelisi ha condiviso poche ore fa uno scatto incantevole per tutti i suoi follower su Instagram: un décolleté non adatto ai deboli di cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La showgirl Antonella Fiordelisi ha postato sul proprio profilo Instagram una foto dove appare in primo piano, con una canotta molto scollata che lascia intravedere il suo generoso décolleté. Un incanto per tutti i suoi innumerevoli follower sul social network più usato degli ultimi tempi. La bellissima tentatrice del programma televisivo “Temptation Island” ha solo 23 anni ed è nativa di Salerno. Sebbene sia molto giovane è già un’affermata influencer con un milione e 200 mila seguaci su Instagram, che ne ammirano soprattutto l’estrema bellezza e il grande fascino ma seguono anche le sue partecipazioni televisive durante noti show come “Tiki Taka”.

Lo scatto pubblicato solo poche ore fa infatti è proprio della sua ospitata nel programma tv dedicato al mondo dello sport e soprattutto del calcio del campionato di Serie A. Qualche giorno fa infatti la Fiordelisi è stata una delle protagoniste di questa trasmissione in onda sulle reti Mediaset.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei proprio una dea”, Elisabetta Gregoraci in black & white stende i follower -FOTO

Antonella Fiordelisi, lo scatto con il “mostruoso” décolleté in bella vista

Per vedere Antonella Fiordelisi con il fantastico décolleté vai su Successivo