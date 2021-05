Weekend fuori porta per Aurora Ramazzotti che ci mostra su Instagram il suo primo bikini di stagione. Una visione bella e sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti è finita nel mirino di “Striscia la notizia”. La figlia di Eros e Michelle è stata pizzicata da Max Laudadio con il cellulare al volante mentre cantava “Killing Me Softly With His Song”. E così è diventata la protagonista della rubrica “Vip alla guida”.

Raggiunta dall’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, la giovane ha spiegato che il telefono era appoggiato nel portaoggetti e non era in mano. Poi però ha ammesso la colpa e ha lanciato, affiancata da Laudadio, un messaggio per tutti: “Non bisogna mai riprendersi e usare il telefono mentre si guida”.

Mentre non si è in macchina però il telefono lo si può usare. E alcune volte i risultati sono molto allettanti per i follower. Oggi Aurora si è decisamente superata.

PER VEDERE LA FOTO CON IL LATO B DI AURORA RAMAZZOTTI VAI SU SUCCESSIVO