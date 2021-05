Amanda Lear innamorata: a Parigi con il nuovo misterioso baby compagno

Amanda Lear sembra aver ritrovato la felicità al fianco di un nuovo compagno. La grande notizia arriva dai social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

Amanda Lear è innamorata? L’attrice e cantante ha annunciato la bella notizia sulla sua seguitissima pagina Instagram. Sul suo account ha condiviso uno scatto al fianco del nuovo compagno. La foto arriva direttamente da Parigi. Nei pressi della Tour Effiel l’attrice si è mostra radiosa al fianco di un uomo. Quest’ultimo, giovanissimo, ha lineamenti angelici e occhioni azzurri.

Il post ha raggiunto diecimila like e quasi 400 commenti. Tantissime le parole di apprezzamento.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amanda Lear: l’imbarazzante paragone con le “donne brutte” gela lo studio

Amanda Lear, nuovo fidanzato: radiosa come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Striscia la notizia”, imbarazzo sul bancone per Mikaela: l’abito cede

Nell’ultimo post condiviso, Amanda Lear si mostra felice come non mai. Al suo fianco la nuova fiamma. Si tratta di un giovane ragazzo. Tuttavia non si hanno informazioni sulla sua identità. Dall’immagine emerge come sembri molto giovane. Nella foto non compare tuttavia nessun profilo taggato.

“Place du Trocadero”, la didascalia al post condivisa dall’attrice. Nella foto sembra molto felice. E’ sorridente e radiosa come non mai. 82 anni il suo fascino è intramontabile.

Molto apprezzata dal pubblico, la Lear da sempre è molto aperta nel raccontare la sua vita privata. La grande novità ha stupito i fan. Lo scorso anno aveva rivelato come ormai avesse messo una pietra sopra sulla vita sentimentale. Sembrerebbe che il ragazzo abbia catturato il suo cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

Già in passato la Lear si era legata a compagni più giovani. Per 4 anni ha avuto una storia con Manuel Casella. Quest’ultimo era un modella più più piccolo di 40 anni rispetto a lei. Nel 2014 si era legata all’attore trentenne Anthony Hornez.