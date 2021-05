Melita Toniolo in accappatoio bianco suscita non poche emozioni – FOTO

Melita Toniolo in accappatoio bianco è la rappresentazione della seduzione. Le emozioni che suscita non sono poche.

“Passi corti e ben distesi 🚶🏽‍♀️” così commenta Melita Toniolo lo scatto che ha fatto innamorare il web. In effetti, i followers non sono rimasti impassibili davanti a cotanta bellezza e stile: la Toniolo infatti è avvolta da un bellissimo abito nero a manica lunga e con la cintura in vita per sottolineare la sua perfetta silhouette.

Quello che non passa inosservato è certamente lo stacco di coscia, accentuato dall’abito molto corto e scarpe in pelle con tacco vertiginoso. I capelli sciolti con onde morbide sulle punte e la riga nel mezzo che conferisce eleganza, ben adattandosi all’outfit scelto.

I commenti sono numerosi, “Donna meravigliosa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” qualcuno le scrive e Melita apprezza tantissimo queste attenzioni ed è solita ringraziare i suoi sostenitori.

Melita Toniolo in accappatoio, il ritorno di Diavolita?

