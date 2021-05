Il conduttore Alessandro Cattelan si aggiudica l’onore di volare verso nuovi orizzonti divenendo l’icona di quest’estate 2021.

Nonostante il suo volontario ritirarsi dalle scene, dopo un’avvenuta decennale ed indimenticabile, per quel che riguarda almeno il celebre show di “X Factor“, l’atteggiamento propositivo e sempre entusiasta del conduttore di origini piemontesi, Alessandro Cattelan, pare che prometta nuove quanto allettanti sorprese.

Il futuro del sorprendente conduttore, mai come in questo periodo, sembra riuscire a suscitare ancora non poche curiosità ai suoi fan. Eppure le prime certezze si sono già fatte strada, dalla prima serata su Rai Uno prevista a partire dal vicino mese di settembre, al nuovo progetto prossimo all’uscita su Netflix, di “Alessandro Cattelan: Una semplice domanda“. Fino ad oggi, momento che con molta probabilità segnerà la stagione estiva di quest’anno…

Leggi anche —>>> “Temptation Island”, in arrivo una coppia amatissima? “Devono chiamarci”

Alessandro Cattelan verso nuovi orizzonti: è l’icona dell’estate 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Che bomba” Alessandra Amoroso: sommersa d’amore. E’ impossibile… – FOTO

Se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare… Il presente di Ale Cattelan sembra accogliere con gioia e fierezza tale detto popolare ed attualizzandolo nel migliore dei modi. In poche parole, da ciò che decide di mostrare quest’oggi ai suoi fan, attraverso la sua ultima e triplice pubblicazione su Instagram, il presente del conduttore classe 1980 non potrebbe essere migliore di questo.

“Disponibile per campagne moda. Mi vendo al miglior offerente. Astenersi perditempo“, scriverà ironicamente Alessandro nella didascalia al post che in soli pochi minuti raggiungerà importanti vertici di apprezzamenti. A rispondere, non dimenticando di seguire quella benefica quanto originale energia trasmessa dal conduttore, sarà fra i primi il noto rapper e produttore discografico milanese, Mondo Marcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

“Forse icona estate 2021“, sentenzierà in maniera affettuosa il rapper lasciando spazio ad altre opinioni. In molti poi, sempre nei commenti al post, lasceranno intendere il loro palpabile apprezzamento nei confronti del suo outfit e del panorama alle sue spalle cercando di carpirne la località. “Non ti far sfuggire gli Eurovision dell’anno prossimo. Per favore!!!“, scriverà infine un altro suo ammiratore.