“Temptation Island”, in arrivo una coppia amatissima? “Devono chiamarci”

Manca un mese alla nuova edizione di Temptation Island che potrebbe avere tra i protagonisti una coppia molto apprezzata dal pubblico

Mercoledì 30 giugno prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Tante le indiscrezioni su chi saranno le coppie che decideranno di mettere alla prova il loro amore ma ancora nessuna conferma. Sebbene sia stato comunicato che non si tratterà di un’edizione vip, non è detto che come accaduto in precedenza non ci sia un cast misto. A questo proposito una coppia che ha fatto recentemente parlare di sé si è proposta per essere presa in considerazione.

“Che scene che faremmo”, la speranza dell’ex naufraga dell’Isola

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi dove ha conquistato il pubblico con la sua schiettezza e simpatia. Parliamo di Vera Gemma che nel corso del reality ha presentato al pubblico il suo giovanissimo fidanzato, Jeda. Presente in tutte le puntate è diventato una vera mascotte del programma, attirando l’attenzione della conduttrice Ilary Blasi con la quale è stato spesso protagonista di divertenti siparietti.

La coppia è stata presa in simpatia dal pubblico, nonostante le prime perplessità riguardo alla differenza d’età e l’apparente diversità dei due. Vera e Jeda sembrano aver trovato il proprio equilibrio e sono i primi a non prendersi troppo sul serio, pur dichiarando apertamente il loro amore.

A questo proposito l’ex attrice si è proposta per partecipare insieme al compagno a Temptation Island. “Sarebbe molto divertente, mamma che scene che faremmo“, ha dichiarato in una recente intervista sottolineando la gelosia di entrambi. I tempi potrebbero tuttavia non coincidere, visto che le registrazioni del programma dovrebbero partire a breve e il suo impegno con l’Isola terminerà il 7 giugno.

“Non mi hanno ancora chiamato ma dovrebbero sbrigarsi a farlo“, ha detto scherzosamente -ma non troppo- l’ex naufraga. Nonostante si tratti di un rapporto relativamente fresco, Vera sarebbe disposta a mettersi alla prova nel villaggio dell’Is Morus Relais. Una coppia che ha senza dubbio intrattenuto il pubblico che risponderebbe con entusiasmo a una loro partecipazione al reality.