Laura Dotti, la foto in intimo che lascia senza fiato, è magnifica-FOTO

La blogger Laura Dotti ha condiviso uno scatto su instagram in biancheria intima, ed è semplicemente meravigliosa

Laura Dotti ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima, indossa un completo di biancheria intima di Calvin Klein e sneakers bianche. I commenti sono tanti:“Meravigliosa ma come non ti accorgi di quanto sei meravigliosa. Love you forever my goddess”. La Dotti è una ragazza immagine, hostess e modella. Il suo lavoro però con la pandemia è cambiato. Essendo lei abituata a una vita frenetica tra shooting e discoteca.

Laura Dotti la blogger dai mille volti

La bella blogger si è fatta strada sui social facendo diversi lavori tra cui hostess, ragazza immagine, modella e tanto altro. Ha faticato ma alla fine è riuscita a diventare un volto noto sui social. Il suo obiettivo però è di entrare nel mondo dello spettacolo in futuro. Al momento è anche valletta del Brescia calcio. Afferma infatti di essere una grande tifosa, in futuro quindi potremmo vederla fare qualcosa inerente al calcio. Una futura Diletta Leotta forse. Nonostante il suo desiderio sia questo, però non perde tempo e certo non ha paura di fare altri lavori prima di realizzare il suo sogno. Lavora infatti per un azienda anche, e questo dimostra che oltre ad essere bella è anche in gamba.

Dimostra umiltà e molta voglia di fare. Da apprezzare anche il suo non essere mai volgare ma raffinata ed elegante. Sui social va forte, ha 60,9 mila follower e i suoi post ottengono molti mi piace. Il suo profilo in realtà rispecchia quello di una ragazza normalissima, foto al mare, qualche shooting e mentre fa attività particolari. Indubbiamente la sua bellezza ottiene consensi, i capelli lunghi mori, il fisico atletico da vera ballerina e lo sguardo intenso e magnetico. In molti commentano le sue foto scrivendo:

“Fantastica incantevole straordinaria splendida Laura”, “Come si fa a non innamorarsi di te..sei meravigliosa” e ancora “Volevo trasformarti in poesia ma ho capito che non ti posso trasformare in qualcosa che già sei”. Insomma il futuro di questa ragazza è garantito, avrà successo sui social e forse anche in televisione forse. Staremo a vedere.