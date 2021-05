“Glielo dite voi che soffro di cuore?”. Miriam Leone da infarto sul web: un incanto – FOTO

Miriam Leone. L’attrice siciliana dalla bellezza eterea e disarmante incanta ancora una volta gli utenti di Instagram. Nessun arteficio, solo semplicità e fascino allo stato puro

Un destino già segnato fin dagli esordi quello di Miriam Leone. L’attrice, classe 1985, è una delle interpreti più richieste e apprezzate del cinema nostrano contemporaneo. La sua carriera ha avuto un lancio con il botto quando nel 2008, vinse il titolo di Miss Italia. Pensare che venne eliminata, solo con un ripescaggio si aggiudicò l’ambito premio che le consentì di ottenere una borsa di studio presso il prestioso e acclamato Actors Studio a New York, attribuitole da Ann Strasberg.

Occhi verdi, capelli di fuoco e un viso dai lineamenti perfetti. Che Miriam Leone sia dotata di una bellezza rara è, ovviamente, fuori discussione. Per fare breccia nel cuore del pubblico e farsi strada nel mondo dello spettacolo non basta. Il talento unito all’impegno, alla verve, simpatia e alla gavetta, le hanno consentito di imporsi come personaggio di primo piano sul grande schermo dopo una parentesi televisiva. Dove rivedremo l’attrice?

Miriam Leone fa breccia nei cuori di fan: tripudio su Instagram

Miriam Leone ha un nutrito stuolo di fan che la seguono su Instagram. Il canale social che usa con assiduità sfiora al momento 1,5 milioni di fan. L’attrice pubblica con cadenza quotidiana aggiornamenti sui suoi impegni lavorativi, gli hobby, i viaggi, le passioni, ma soprattutto l’amore sconfinato per la sua terra natia, la Sicilia, che ricorre spesso nei suoi post attraverso immagini suggestive e hashtag eloquenti.

L’ultimo post condiviso la vede in un primo piano meraviglioso. Pochi artifici, nessun trucco marcato: la sua bellezza acqua e sapone non ha bisogno di ulteriori “strategie”. Il suo sguardo sensuale è fisso in camera, il volto è baciato timidamente da un raggio di sole: questo è l’unico vezzo di cui ha bisogno. “Glielo dite voi che soffro di cuore?” – scrive simpaticamente un utente tra i commenti, evidentemente colpito dal fascino dell’artista.

Ritroveremo Miriam Leone al cinema. Dovremo attendere, però, la fine dell’anno per godere del suo film più atteso. Il 16 dicembre 2021 uscirà finalmente nelle sale “Diabolik” in cui interpreta Eva Kant, compagna del famigerato ladro, che avrà il volto di Luca Marinelli. Insieme a loro Valerio Mastandrea, che interpreta l’ispettore Ginko.

Nell’attesa possiamo accogliere l’invito della stessa attrice e fare un rewatch dei suoi ultimi lavori. Tra questi anche “L’Amore a domicilio”, film per cui è stata candidata come miglior attrice in una commedia ai prossimi Nastri d’Argento.