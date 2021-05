Damiano David dei Maneskin. Il web scatenato scova una strana somiglianza – FOTO

Damiano David dei Manskin. Il frontman del gruppo vincitore dell’Eurovision 2021 è super scrutato. Il web si accorge di una strana somiglianza ed è subito meme

É febbre da Maneskin. A distanza di una settimana dalla vittoria della prestigiosa gara Eurovision Song Contest 2021, il gruppo di giovanissimi musicisti romani è sulla vetta del mondo.

Il brano ‘Zitti e Buoni’, secondo la Global Digital Artist Ranking, batte star internazionali come Pink e The Weeknd, sommando gli attuali ascolti streaming e i download su iTunes, Spotify, Apple Music e YouTube. La canzone, Doppio Disco di Platino, ha fatto irruzione infatti nella top 10 mondiale di Spotify piazzandosi al nono posto: successo mai riuscito per una canzone in lingua italiana. Non solo: è, inoltre, il singolo italiano con più stream di tutti i tempi con 4 milioni di contatti in 24 ore.

L’attenzione è, dunque, tutta per i quattro memnri della band: cosa fanno, quali sono le loro passioni, i loro amori, gli hobby, la famiglia. I fan sono in delirio e spuntano sul web parallelismi improbabili.

Damiano David dei Maneskin: l’improbabile somiglianza

Il membro dei Maneskin che sta decisamente monopolizzando di più l’attenzione dei media è il frontman, Damiano David. Il giovane 22enne è stato trascinato immediatamente dopo la fine dell’Eurovision Song Contest 2021 in uno scandalo ridicolo da parte della stampa francese che lo ha accusato di aver fatto uso di cocaina durante lo show, in diretta in eurovisione.

Sorpresa, ilarità e rabbia. Damiano ha risposto nel migliore dei modi: facendo un test e provando al mondo intero di non fare assolutamente uso di sostanze stupefacenti. La sua unica “droga” è la musica.

Il cantante e autore oggi torna sulle pagine dei rotocalchi grazie a una buffa e (diciamolo) forzata somiglianza che lo assocerebbe a un personaggio iconico della storia mondiale: la principessa Diana. Ebbene si, in certi scatti alcuni utenti fantasiosi avrebbero notato una somiglianza incredibile. Lasciamo a voi il giudizio finale.

Sicuramente l’artista si sarà fatto una fragorosa risata. Per poterlo vedere finalmente dal vivo insieme ai suoi compagni dovremo attendere a lungo. Martedì 14 dicembre si esibiranno nella loro città, Roma, al Palazzo dello Sport. I biglietti sono però già sold out.