Nuovo record per i Maneskin: ci riescono per la prima volta in 30 anni

Inarrestabili i Maneskin che dopo la vittoria all’Eurovision continuano la scalata delle classifiche mondiali. Ecco come hanno regalato all’Italia un’altra grande soddisfazione

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non si fermano e continuano ad accumulare ogni giorno nuovi record. È passata una sola settimana da quando i quattro giovani componenti dei Maneskin hanno festeggiato la vittoria sul palco dell’Eurovision Song Contest. Vincita che li sta portando, letteralmente, in cima al mondo. Il loro brano “Zitti e buoni” ha conquistato il pubblico internazionale e i numeri che il singolo e i loro album stanno ottenendo parlano chiaro.

Per la prima volta in 30 anni, i Maneskin conquistano il Regno Unito

Lo scorso 6 marzo vennero proclamati vincitori del Festival di Sanremo generando tanto stupore quanto entusiasmo. Quello che i Maneskin non avrebbero potuto immaginare è che solo qualche mese più tardi sarebbero entrati nella storia della musica italiana.

Non solo sono riusciti nell’impresa di portarsi a casa la vittoria dell’Eurovision Song Contest -che l’Italia non otteneva dal 1990- ma nel corso della settimana hanno regalato al nostro Paese altre numerose soddisfazioni.

“Zitti e buoni” è ufficialmente il brano italiano con più stream ottenuti in un solo giorno sulla piattaforma digitale Spotify, quasi 4 milioni. Numeri che l’hanno portato a raggiungere la Top 10 dei brani più ascoltati al mondo. Ma non solo, arriva una straordinaria notizia dalla classifica ufficiale dei singoli più venduti della settimana in Gran Bretagna.

I Maneskin entrano nella Top 20 dei brani più ascoltati dagli inglesi, posizionandosi 17esimi. L’ultimo artista a essere riuscito nell’impresa fu Zucchero con “Miserere“, circa 30 anni fa. “Non ci sono parole per descrivere quanto siamo felici e onorati“, scrive commossa la band. “La nostra musica si sta diffondendo in più di 30 classifiche in tutto il mondo e tutto questo è pazzesco“.

Il loro ultimo album “Teatro d’Ira – Vol I“, contenente il brano vincitore dell’Eurovision, ha raggiunto il terzo posto della classifica mondiale di iTunes. Sopra di loro l’artista emergente Olivia Rodrigo e P!nk. Anche il disco di debutto “Il ballo della vita” risulta essere nella Top 10, a dimostrazione del fatto che le persone abbiano voluto conoscere meglio il loro repertorio musicale.

“Questo è solo l’inizio, molte cose stanno per arrivare“, scrivono i Maneskin, il cui obbiettivo ora è quello di poter tornare a esibirsi davanti al loro pubblico.