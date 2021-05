Una recondita gaffe e tantissima emozione per la conduttrice di “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso. Il suo saluto è esilarante.

Nel corso dell’ultima puntata del suo programma, almeno per questa stagione di “Pomeriggio 5“, la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto intrattenere i suoi telespettatori nel migliore dei modi.

Finché, come da copione seppur questa volta in compagnia di un’esilarante gaffe, la commozione in questo 29 maggio 2021 non è giunta cogliendola di sorpresa ed ancor più di fronte alle telecamere dello studio televisivo.

Barbara D’Urso, le lacrime e la gaffe da togliere il fiato – VIDEO

A rispondere con immediatezza al saluto della fedele conduttrice di Canale 5 molti dei suoi spettatori, attraverso fan page dedicate a Barbara, si cimenteranno di risposta servendosi, seppur con il dispiacere per la chiusura del programma in vista della pausa estiva, di alcune disarmanti dediche. “Ci mancherai tantissimo Barbara!! Non vediamo l’ora che a settembre tu ritorni. Perché sei la regina del pomeriggio la regina della domenica. Ci vediamo a settembre ci mancherai…”

“Ringrazio tutti per l’amore che mi avete dimostrato“. Così si rivolgerà la conduttrice al pubblico. E alla redazione della trasmissione al suo completo, collegata in quel momento in diretta tv grazie allo schermo alle sue spalle. Un’avventura giunge al termine, come affermerà lei stessa sul finale. “Con questo 14esimo anno. Ricordate… Il cuore è sempre…“. E sarà in quel momento che al concludersi dei saluti e ringraziamenti la sua commozione diverrà palpabile e non potrà più fare a meno di nasconderlo. “Ogni volta mi commuovo“, ammetterà dunque la Barbara più celebre d’Italia, cercando di ironizzare nonostante il tremore di voce improvviso l’abbia ormai colta di sorpresa: “come una deficiente…“.

Cimentandosi nel suo ormai affezionatissimo “col cuore“, per un momento Barbara dimenticherà quanto appena detto, ma correggendosi in grande stile. Insomma, è ufficiale: l’appuntamento con “Pomeriggio Cinque” è rimandato senza alcun dubbio a settembre. Nonostante il momento emozionante che la sua conduttrice ha saputo rendere in qualche inattesa maniera divertente.