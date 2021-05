Adriano Celentano e la lite clamorosa: “Ora voglio vederlo”

Adriano Celentano è protagonista di un forte dissidio da anni. Sono emerse nuove rivelazioni in merito.

Un dissidio da cinquant’anni. Adriano Celentano non rivolge parola da molto tempo a un noto personaggio, suo ex amico. Tutto accadde nel 1968. Il noto cantautore ruppe il rapporto con Don Backy a seguito di un duro scontro.

A quel tempo i due artisti stavano decollando. Legati da un’amicizia, a seguito di forti tensioni, cadde il silenzio tra i due. La complicata questione, di natura legale, riguardava diritti editoriali. Alla fine non è mai giunta a sentenza.

Ospite da Serena Bortone, proprio Don Backy è ritornato sull’argomento raccontando il suo punto di vista dopo tutto questo tempo.

Adriano Celentano e Don Backy, dopo la lite il silenzio infinito

Ai microfoni di Serena Bortone durante il format di “Oggi è un altro giorno” Don Backy è ritornato sullo scontro con Celentano. L’artista ha rivelato: “Fosse dipeso da me sarebbe bastato che mi venisse riconosciuto il dovuto”. Il cantante 81enne ha raccontato poi di aver ritirato la querela e come pertanto non è stata la sentenza. Inoltre ha rivelato come sia ancora dispiaciuto per la fine del rapporto con l’amico. I due non si rivolgono parola dal 1974.

“Mi dispiace molto perché probabilmente anche lui avrebbe il desiderio di fare un incontro ma inevitabilmente ci sono delle circostanze che fanno evitare che questo accada”, le parole del cantante. Quest’ultimo ha poi aggiunto di non aver il numero di Adriano e di non poterlo contattare in alcun modo.

Con lo scontro l’artista uscì dal “clan Celentano”. Si trattava di un gruppo scatenato di artisti uniti dalla passione per la musica.