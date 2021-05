Adriano Celentano, la decisione epocale: “Devo lasciare tutto, addio”

Adriano Celentano prende una drastica decisione e la comunica sui social: un annuncio che nessuno si aspettava. Ecco cosa è successo

Adriano Celentano spiazza ancora una volta tutti con uno dei suoi annunci. Il cantante che ormai non vediamo in tv e sulle scene da diverso tempo, non ha fatto mai mancare, però, la sua voce e il suo pensiero, spesso anche molto forte e controcorrente.

Il Molleggiato è molto social ed i suoi profili, sia Instagram che Facebook, sono molto seguiti. Il suo ultimo video è stato quello di omaggio al grande Franco Battiato che era stato ospite in uno dei suoi show televisivi.

Poi la drastica decisione che ha lasciato di stucco i suoi fan. Un addio inaspettato quello annunciato da Celentano che tramite i suoi profili ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tanto.

Adriano Celentano, il suo annuncio spiazza tutti

“Cari amici Inesistenti! Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video, sia su “Instagram” che su “Facebook” per motivi TECNICI e vi chiedo scusa per questo”. Inizia così l’annuncio-sfogo di Adriano Celentano sui social. Un post lungo nel quale il cantante spiega il motivo di questa sua decisione lasciandosi poi andare anche ad uno sfogo impegnato.

Il Molleggiato ha spiegato che con i suoi video avrebbe sempre voluto sorprendere il suo pubblico ma quando avviene il caricamento sui social “sono SPUDORATAMENTE fuori SYNC, e ciò mi rattrista terribilmente” ha ammesso.

Di cosa si tratta? Del fatto che non ci sia sincronismo tra il movimento delle labbra e l’audio del video, creando così un ritardo fastidioso per chi guarda. Questo, per il Molleggiato, è “un difetto direi di INCOMPETENZA catastrofica”, una cosa che l’artista non si può perdonare e così ha deciso di lasciare questo suo modo di comunicare dicendo addio ai video social.

Poi però arriva lo sfogo ancora più profondo. “Un difetto quello del SYNC che non riguarda solo le diverse piattaforme digitali, ma anche i canali TELEVISIVI, come Rai, Mediaset e altri” ha tuonato spiegando che il ritardo dei video è equiparabile a quello delle idee di chi la televisione la fa.

Il Sync per Celentano vuol dire tante cose: musica, il dipinto di un quadro, ma soprattutto, “il battito di un cuore innamorato – E io non voglio essere fuori SYNC… specialmente quando parlo con voi”. Infine la promessa: Celentano non abbandonerà i suoi fan, continuerà a scrivergli.