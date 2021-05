La bella Elena Santarelli ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida in piedi di spalle con la schiena nuda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli è magnifica su instagram, imponente e bellissima. Si trova fuori da una villa davanti a un giardino immenso e verde. Nella didascalia ha scritto.”Sotto l’azzurro fitto del cielo”. In questo periodo la Santarelli è a Milano a fare shopping e s’immortala davanti al Duomo, difficile dire cosa sia più bello il Duomo o lei. Quando è a Roma invece gira in scooter insieme al marito come due ragazzini. Lo scrive lei nella didascalia:”Iniziano le serate romani in giro per la città in sella al nostro scooter. Photo Bernardo Corrasi e rigoroso pit stop in una delle mie pasticcerie preferite a Ponte Milvio”.

LEGGI ANCHE>>>Juliana Moreira sorride con estasi ed è bella da togliere il fiato-FOTO

Elena Santarelli e la voglia d’estate su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Anna Tatangelo e lato A più esplosivo di sempre: tutto in mostra, un fuoco. Estasi totale – FOTO

La bellissima showgirl Elena Santarelli continua a condividere foto bollenti estive. In una appare in posa con le gambe aperte e indossa tacchi a spillo, jeans e un top cortissimo nero che mette in risalto il decolleté. Nella didascalia ha scritto:”Ogni tanto mi sparo le pose, lo ammetto, forse sono le ultime visto che fra 3 mesi compirò 40 anni. Foto era per farvi capire che a Roma fa caldo e che Bernardo Corradi ha un pollice verde imbattibile”. La Santarelli sta per compiere 40 anni e non è mai stata più bella.

Appare raggiante e in splendida forma. Recentemente è stata ospite anche ad Avanti un altro e si è presentata con un look semplice ed elegante. Come sempre bellissima. Ha condiviso un video mentre ballava prima di entrare in scena sulle note di Musica leggera. Fa piacere vedere la Santarelli felice e spensierata dopo il lungo periodo difficile dovuto alla malattia del figlio. Aveva raccontato nel corso dell’intervista di Maurizio Costanzo la difficoltà e il dolore affrontato per anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Oggi nella sua famiglia splende la luce finalmente e non potrebbe esserne più felice. Insieme anche alla sua piccola Greta che porta in giro per Roma in bici. Ancora non mostra sui social spesso il figlio forse per rispetto dello stesso, sarà lui quando vorrà a mostrarsi sui social.