Stavolta la cantante di Sora non ha posto nessun freno nelle sue Instagram Stories e si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Sensuale, affascinante e bellissima, Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano ed è seguitissima sul suo profilo Instagram con 1,8 milione di followers.

La cantante ha esordito da giovanissima, all’età di 16 anni, con il ‘Festival di Sanremo’, portando sul palco il brano Doppiamente fragili e trionfando nella categoria giovani.

Da lì il successo soprattutto grazie a Gigi D’Alessio che l’ha presa sotto la sua ala, scrivendole brani e scritturandola.

I due si sono innamorati e la loro relazione ha fatto scalpore sia per la grande differenza d’età, sia perché il cantautore napoletano era sposato e aveva tre figli.

Ciononostante la coppia è andata avanti ed è rimasta insieme fino al 2020, anno in cui si sono detti definitivamente addio pur rimanendo in buoni rapporti per il bene del figlio Andrea.

Quella bellezza incontenibile

