“Insieme un’opera d’Arte” Elisabetta Gregoraci, il primo bikini è da Premio Oscar: Bomba… – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha proprio lasciato i suoi fan contenti oggi con una doppietta di foto nonché un video pubblicati sul proprio profilo Instagram mentre è in spiaggia e si gode il sole e il mare in bikini

La ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha da pochi minuti condiviso una doppietta di foto nonché un bellissimo video riprendendo se stessa al mare in bikini mentre è stesa al sole a godersi un meritato relax. Inoltre nel filmato appare suo figlio Nathan Falco, avuto insieme a Flavio Briatore, l’imprenditore noto per essere il proprietario del Billionaire in Sardegna. Il piccolo ragazzino va verso la riva e tocca con i piedi il mare e sua madre gli chiede com’è l’acqua.

Un dolcissimo momento di tenerezza per un meritato riposo che Elisabetta trascorre insieme a colui che ha di più caro al mondo, ossia il suo Nathan. Ma i suoi fan hanno apprezzato di più le sue foto mentre viene ripresa seduta su un lettino da spiaggia al sole mentre, appunto, si abbronza.

Elisabetta Gregoraci, le foto e il video al mare con Nathan Falco Briatore

