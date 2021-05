Da giugno nuove regole in vista anti covid-19, ci saranno molti più permessi ma senza esagerare. La curva epidemiologica è in calo e questo fa ben sperare.

A partire dai primi di giugno ci saranno nuove regole da osservare nei luoghi pubblici in vista della ripresa delle attività economiche. Le importanti novità arrivano per il consumo di bevande e cibo nei bar e ristoranti, sull’utilizzo della mascherina, sul comportamento da assumere in spiaggia, sui matrimoni e sulle piscine.

Gli italiani hanno voglia di vivere e la pandemia da Covid-19 sembra essere lenta ad andar via ma il Governo sta facendo il possibile per una ripresa repentina dell’intero Paese.

Una ripresa graduale ma costante, le nuove regole permetteranno diverse cose

Le novità in arriva riguardano i seguenti settori:

Green pass. I requisiti per il green pass sono stati contestati dai tecnici delle amministrazioni locali, in questi giorni verranno apportate delle modifiche al “passaporto vaccinale”. Per il Comitato Tecnico Scientifico i primi (in questa fase) a necessitare del vaccino dovrebbero essere i lavoratori impiegati con il pubblico, nei settori di intrattenimento, nella ristorazione, nelle strutture alberghiere, insomma tutte quelle persone che in questo periodo saranno a maggior contatto con la clientela. Cosa veramente difficile dal momento che molti under 30 non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi.

Ristoranti. Nessun limite per i commensali, non ci sarà più l’obbligo di quattro persone al tavolo. Come sempre ogni commensale dovrà disporre della sua personale mascherina che indosserà prima e dopo i pasti. Come sempre i gestori dovranno centellinare gli ingressi così da non creare assembramenti ed i menù saranno ancora virtuali.

Matrimoni. Per partecipare ad un matrimonio o in generale alle cerimonie, non servirà il green pass purché vengano rispettate le regole anti contagio nelle sale dei ricevimenti.

Spiagge libere. Per le spiagge libere è stato abolito il numero chiuso, si potrà praticare sport mantenendo sempre le dovute distanze. Non si potranno svolgere attività di gruppo ludico-sportive. Niente balli sui lidi, nessun aperitivo collettivo e partite a bigliardino fino al tramonto.

Discoteche. Nelle zone bianche riapriranno le discoteche ma sarà vietato ballare. Verrà suonata musica dal vivo e i clienti potranno consumare le proprie bevande al tavolo durante le esibizioni.

Centri benessere. Via libera per piscine, massaggi, fanghi ed altre attività per il benessere della persona. Come sempre deve essere garantito il distanziamento, il ricambio d’aria, disinfezione dei luoghi utilizzati. Sarà vietato usare armadietti e cibo, gli indumenti verranno riposti in sacchetti o borse. Diventa obbligatoria la doccia saponata prima e dopo la piscina.