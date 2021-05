Virginia Raffaele e l’imitazione di Carla Fracci, il grande ricordo – VIDEO

Virginia Raffaele ricorda l’artista recentemente scomparsa a suo modo. Il video è semplicemente sensazionale.

“Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre” queste le parole di forte commozione scritte da Virginia Raffaele, l’attrice e imitatrice che ha voluto omaggiare sui social Carla Fracci, scomparsa lo scorso giovedì all’età di 84 anni.

Una perdita che ha fatto eco in tutto il mondo, la ballerina infatti era un’artista internazionale. Con la sua scomparsa, si perde un tassello importante del mondo della danza. In questa foto le due sono insieme durante un momento di riscaldamento muscolare e la Raffaele appare più tenera che mai. “Giselle… la più grande di sempre !!💔🌹” scrive una commossa Elena Sofia Ricci sotto il post di Virginia, tantissimi i personaggi dello spettacolo che le hanno dedicato un pensiero sui social.

Virginia Raffaele, il VIDEO in memoria di Carla Fracci

Su TikTok è stato pubblicato dalla pagina web italiano un video che ricorda l’esibizione di Virginia Raffaele al “Festival di Sanremo”. Sul palco ha proposto un’imitazione di Carla Fracci. Sobria, pacata così proprio com’era l’artista. Un modo per ricordarla anzi, per omaggiarla nel migliore dei modi.

Virginia Raffaele ha mostrato senza mezzi termini l’enorme dispiacere provato per la scomparsa della Fracci. Tra le storie social infatti ha postato delle interviste che l’imitatrice ha reso in onore della donna scomparsa. A Milano vengono celebrati i funerali e in tanti sono andati proprio per darle l’ultimo saluto.

La Fracci era nel cuore di tutti e Milano, la sua città, la vuole omaggiare proprio per ringraziarla per aver portato l’Italia nel mondo.

Il sindaco Giuseppe Sala ha fatto sapere infatti che le verrà dedicata una linea del tram, che passa proprio davanti alla Scala dove la Fracci ha trascorso buona parte della sua carriera.