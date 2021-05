Karina Cascella con l’outfit di oggi destabilizza i fan di Instagram. Per lei e il suo abitino sexy tanti like e commenti di apprezzamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella e la sua nuova vita da imprenditrice. L’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, come ci ha raccontato nella nostra intervista, si sta dedicando tutta al suo ristorante, il Matambre, aperto a Bergamo in società con il compagno Max ed altri.

Sempre presente per l’accoglienza, non fa mai mancare il suo gusto, la sua eleganza e la sua bellezza sensuale, condividendo anche su Instagram, per chi non può vederla di persona, alcuni dei suoi outfit. Quello di oggi è da far girare la testa.

