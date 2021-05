Victoria De Angelis dei Maneskin, appena sveglia è un capolavoro FOTO

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, una delle rockstar italiane più amate del momento: con i suoi capelli biondi, i suoi occhi profondi e il suo talento ha conquistato tutti

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin che ha conquistato tutti. Con il suo talento, la sua simpatia, la sua spontaneità, ha fatto breccia nel cuore dei suoi fans che la seguono da anni ma anche di tante persone che l’hanno scoperta con la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo di quest’anno. I Maneskin non sapevano che quest’anno la loro vita sarebbe totalmente cambiata negli ultimi mesi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che ha conquistato tutti

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o . n d i v I s o d a V ic t o r I a D e A n g e l I s / M å n e s k I n (@vicdeangelis)

Il gruppo è partito da Piazza del Popolo a Roma: cantavano per strada a Roma, sognando un successo che non pensavano di riuscire a raggiungere. Poi è arrivato X Factor, che ha permesso ai quattro ragazzi di farsi conoscere al grande pubblico. Quest’anno hanno deciso di partecipare al Festival di Sanremo dove hanno trionfato con grande sorpresa dei telespettatori: da lì sono partiti per l’Eurovision, e lì è arrivata di nuovo una vittoria. Sono stati dei mesi intensi, importanti e bellissimi per i Maneskin, non pensavano che quest’anno la loro vita potesse cambiare così radicalmente. Adesso sono conosciuti praticamente in tutto il mondo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Da una piazza a Roma, per strada, al sogno dell’Europa: hanno conquistato veramente tutti e stanno portando il rock e la musica italiana in tutto il mondo. Sono davvero giovanissimi ma già amati dal grande pubblico: questo per loro è solo l’inizio di un meraviglioso viaggio.