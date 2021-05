Aka7even, decisione definitiva su Martina e Raffaele: il web implode

Aka7even è uscito dalla scuola di Amici di Maria de Filippi e ha spiegato cos’è successo tra lui e Martina. Inoltre ha sicuramente scoperto di quanto accaduto fuori

Aka7even è stato sicuramente uno degli allievi più amati della scuola di Amici di Maria de Filippi. Tra i tanti ragazzi che hanno partecipato, ha dimostrato di essere versatile e bravo a cantare davvero qualsiasi cosa, a scrivere e ad esibirsi. Nella scuola ha vissuto di tutto, ma davvero di tutto, si è anche innamorato e ha fatto appassionare tutti con il suo innamoramento per Martina, la ballerina che è uscita qualche settimana prima della finale del programma. Il dramma “Akaful” ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per settimane.

Amici di Maria de Filippi, Aka7even smette di seguire Martina e Raffaele su Instagram

Nelle ultime settimane nella scuola, Luca e Martina si erano palesemente allontanati. Martina, solo un po’ di tempo prima, aveva rivelato di essersi presa una sbandata per Raffaele. Probabilmente questa cotta non l’è mai passata, considerando che le cose con Luca sono peggiorate tantissimo negli ultimi tempi nella casetta. Raffaele e Martina sono stati i primi a rincontrarsi fuori e hanno cominciato a frequentarsi: non sono chiare le modalità e in che tipo di rapporto sono al momento, ma sui social è arrivato un indizio difficile da trascurare. Aka7even, infatti, ha unfollowato Raffaele e Martina sui social.

Raffaele e Martina hanno davvero una relazione? Questo potrebbe dare qualche spiegazione sulla faccenda, perché se fosse così, significa che Luca si è sentito tradito non solo dalla donna che amava, ma anche da un suo caro amico. È questo che sta succedendo? Non ci resta che aspettare per sapere la verità.