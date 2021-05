Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme a Miami – FOTO

Il ritorno di fiamma non è mai stato così sorprendente: Ben Affleck e Jennifer Lopez manifestano finalmente il loro amore a Miami.

Quello che moltissimi fan del nascente ritorno di coppia più acclamato del momento si stavano augurando da tempo sembra finalmente venire alla luce. Dopo il riavvicinamento degli ultimi mesi tra le due star internazionali, la celebre cantante newyorkese, Jennifer Lopez nonché poliedrica artistica, anche conosciuta sotto l’esaltante pseudonimo di J.Lo, e l’attore Ben Affleck, si sarebbero ritrovati in questi giorni di fine maggio volontariamente insieme sotto lo stesso tetto in quel di Miami.

Leggi anche —>>> “Icona estate 2021” Alessandro Cattelan felice: vola verso nuovi orizzonti – FOTO

Ben Affleck e Jennifer Lopez “Sta succedendo davvero”? le FOTO ed i testimoni della verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da bennifer_benjlo (@bennifer_benaffleckjlopez)

Potrebbe interessarti anche —>>> Barbara D’Urso saluta “Pomeriggio 5” le lacrime poi l’esilarante gaffe – VIDEO

Le foto del loro riavvicinamento ed il parere di alcuni testimoni alquanto prossimi ai due, non sembrerebbero lasciar alcun dubbio. Ben e J.Lo si riscoprono in simbiosi dopo diciott’anni dal loro primo affiatamento. Il quale fu seguito da una lunghissima relazione con al sua ex moglie e celebre attrice, Jennifer Garner, alla quale Ben si è sempre dimostrato fino ad oggi imprescindibilmente legato.

Eppure adesso sembrerebbe essere definitivamente tornato sui suoi passi. Inoltre, come sostenuto a gran voce dal parare di alcuni fan dell’attore, pare che fosse passato moltissimo tempo da quando Affleck si fosse mostrato per l’ultima volta al pubblico così volontariamente, o come quest’oggi inconsapevolmente, spensierato e soprattutto così felice.

Nelle ultime ore sul web gli ammiratori dell’amato duo anni 2000 si sono apprestati a creare pagine social appositamente in onore della sempre più vicina dichiarazione del loro amore. Stando almeno ad affidabili rumors oltreoceano, quanto alle dichiarazioni di coloro che hanno avuto il piacere di ritrovarsi di fronte ai due, la “BENNIFER-MANIA 2.0” farà molto presto impazzire il suo seguito. Nel frattempo Ben e J.Lo si godono il loro soggiorno, ognuno più che serenamente e con infinita nonchalance, nella braccia dell’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Get’n Cozy with Erin Hill (@getncozywitherin)

“He actually looks healthy and happy again!“, aveva scritto in un commento a questi ultimi scatti proprio una loro ammiratrice. Probabilmente ricordando i periodi di difficoltà vissuti nel corso della sua carriera da Ben, ma anche quelli più felici. Altri invece si concederanno un semplice “non potevamo più aspettare“, restando in cocente attesa del loro annuncio ufficiale che potrebbe avvenire proprio nei prossimi giorni.