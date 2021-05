Tragico incidente a Milano, perde la vita un motociclista

Tragico incidente in moto oggi nel capoluogo lombardo. A perdere la vita un centauro di 59 anni: da chiarire la dinamica dei fatti

Un altro morto della strada oggi a Milano. Un tragico incidente ha spezzato la vita di un motociclista di 59 anni. I fatti sono successi questo pomeriggio in via Carlo Bazzi, nella zona sud del capoluogo lombardo. L’uomo è balzato dalla sella del suo scooter ed è sbattuto con violenza sull’asfalto. L’impatto gli è stato fatale ed inutile è stata la corsa in ospedale.

Il 59enne si è spento subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato ma le condizioni del motociclista erano critiche.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. I rilievi effettuati dalla polizia locale cercheranno di chiarire l’accaduto. Dalle prime indiscrezioni però, pare che l’uomo abbia frenato improvvisamente per evitare un ostacolo.

Da capire è se ci sia stato l’impatto con un altro veicolo, ovvero una Ducati che era nei pressi, oppure se il balzo in avanti del conducente e la successiva caduta sull’asfalto sia avvenuto senza nessun contatto con altri veicoli.

Altro tragico incidente, muore un centauro di soli 19 anni

Gli incidenti in moto sono tra i più frequenti. Sono sempre tanti i centauri che perdono la vita in strada. Solo qualche giorno fa, a Monza, è morto un ragazzo di soli 19 anni in sella alla sua moto.

Era mercoledì 26 maggio, intorno alle 14, quando il giovane, Carlo De Rosa, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo a terra. L’impatto con l’asfalto gli è stato fatale. Immediati, anche in questo caso, i soccorsi che purtroppo sono stati inutili.

Nonostante l’intervento dell’ambulanza e di un’automedica in codice rosso inviate dalla centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, non c’è stato nulla da fare. Carlo è morto sul colpo.

Dai primi rilievi non risulta il coinvolgimento di altri mezzi ma resta da chiarire perché il 19enne ha perso il controllo della sua moto.