Tommaso Zorzi, traguardo inaspettato: La reazione: “Sono commosso”

Tommaso Zorzi, rivelazione dell’anno: l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha raggiunto questo traguardo molto importante per la sua carriera

Tommaso Zorzi è senza ombra di dubbio la rivelazione dell’anno, e adesso lo è in maniera ufficiale. Ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha dato prova di essere un vero e proprio showman. Intraprendente, simpatico, di talento, nella casa più spiata d’Italia si è fatto conoscere e ha conquistato veramente tutti. Il suo è stato un percorso di crescita importante, sia dal punto di vista professionale che da quello umano: nella casa Tommaso si è anche innamorato per la prima volta e di Francesco Oppini, ex concorrente che adesso è un suo carissimo amico nella vita fuori dal reality.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Tommaso Zorzi, personaggio rivelazione dell’anno: il traguardo di Tv Talk

Insomma, è stato un anno davvero intenso per Tommaso, che appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip è stato preso come opinionista all’Isola dei Famosi. Ha cominciato a condurre un programma tutto suo su Mediaset Play, “Il Punto Zeta“, e soprattutto è diventato ospite fisso del prestigioso programma “Maurizio Costanzo Show“. Sono stati dei mesi davvero intensi per lui e, dopo tutti i traguardi che ha raggiunto, oggi è venuto a conoscenza di uno molto importante: ha vinto il premio come personaggio rivelazione dell’anno dei Tv Talk Awards.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Subito dopo di lui, ad aggiudicarsi il secondo posto è Valerio Lundini, che quest’anno ha riscosso un grandissimo successo con la sua ironia e il suo talento. Tommaso si è congratulato con lui sui social, quando ha pubblicato un post nelle sue storie per commentare la propria vittoria: “Sono commosso. Grazie a tutti“.