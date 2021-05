Oggi a Milano i funerali di Carla Fracci, l’étoile morta giovedì ad 84 anni. Ha portato il nome dell’Italia e della danza nel mondo

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Carla Fracci, l’étoile della Scala di Milano che ha portato il nome dell’Italia in alto nel mondo, ballando affianco ai ballerini più importanti del pianeta e sui palcoscenici più rinomati. Aveva 84 anni la ballerina e maestra di danza che si è spenta giovedì.

Questo pomeriggio nella sua città, Milano per l’appunto, nella basilica di San Marco, si sono svolti i suoi funerali. A celebrare le esequie monsignor Gianni Zappa, parroco di San Marco, la chiesa vicino alla quale Carla Fracci viveva.

L’ultimo caloroso applaudo Carla Fracci lo ha ricevuto dal suo pubblico che l’amava e dai tanti colleghi e allievi che sanno di aver perso un pilastro della danza. Un saluto che si è tenuto non molto lontano proprio dal teatro La Scala che per tanti anni l’ha vista protagonista e che ieri ha ospitato la sua camera ardente.

Tanti i fiori che hanno accompagnato l’étoile nel suo ultimo viaggio. Fiori bianchi sulla sua bara ed ai lati i gonfaloni offerti dal Comune di Milano, dalla città Metropolitana e dalla Regione per omaggiarla.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidenza del Consiglio hanno voluto essere presenti in questo suo ultimo viaggio terreno con le corone di fiori. E poi anche quelle di Agnese Landini e Matteo Renzi, Giorgio Armani e dei ballerini di Roma 2000/2010 che hanno salutato Carla Fracci con un “grazie di averci guidato”.

I funerali di Carla Fracci, una folla commossa per lei

Tanti i presenti alla cerimonia funebre per Carla Fracci. Da volti noti a persone comuni che hanno voluto darle un ultimo e commosso saluto. In chiesa silenzio e rispetto per la signora della danza italiana. Molti non sono riusciti ad entrare e sono rimasti fuori. Ecco perché le porte della basilica di San Marco sono rimaste aperte.

Tra i presenti anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e tanti colleghi illustri che le hanno reso omaggio così come si è potuto vedere nelle immagini trasmette in diretta su Rai 1.

Tra di loro il grande Roberto Bolle che più volte le telecamere hanno inquadrato con le lacrime agli occhi. C’erano anche la prima ballerina scaligera Nicoletta Manni e Martina Arduino.

Tanto il dolore della famiglia della Fracci. Il figlio Francesco visibilmente molto scosso non è riuscito a trattenere le lacrime ed i singhiozzi.