Terribile incidente domestico: morto un uomo, grave la moglie

Dramma a Lamon, in provincia di Belluno, dove nel pomeriggio di ieri un uomo è morto di 64 anni in un grave incidente domestico. La vittima, insieme alla moglie, stava effettuando dei lavori di manutenzione nel locale caldaia della casa della suocera quando improvvisamente una cisterna è caduta travolgendo la coppia di coniugi. Presso l’abitazione è arrivata un’ambulanza con a bordo lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per il 64enne. La moglie, invece, è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

Un uomo è morto mentre effettuava dei lavori di manutenzione nel garage della casa della suocera dopo essere stato travolto da una cisterna. È accaduto nella mattinata di ieri, sabato 29 maggio, a Lamon, piccolo comune di circa 3mila abitanti della provincia di Belluno.

La vittima è Adriano De Lazzer, 64enne di Fonzaso. Secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere delle Alpi, De Lazzer, la moglie Mariangela, di 55 anni, ed il figlio si erano recati in casa della suocera, in via Ferd per effettuare dei lavori alla cisterna del gasolio. Quest’ultima è improvvisamente crollata facendo finire la coppia rovinosamente al suolo.

Lanciato l’allarme, sul posto arrivano diversi mezzi di soccorso del 118 ed i vigili del fuoco. I soccorritori non possono far nulla per il 64enne, deceduto sul colpo dopo l’incidente. La moglie, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata presso l’ospedale di Feltre, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata con traumi alla testa e al corpo.

Presso l’abitazione sono arrivati anche i carabinieri di Lamon che hanno provveduto agli adempimenti del caso per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente domestico.

Dai primi riscontri, scrive Il Corriere delle Alpi, pare che a causare la tragedia possa essere stato un ancoraggio che il 64enne aveva fissato al soffitto per eseguire i lavori e che possa aver ceduto improvvisamente.