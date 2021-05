Ilary Blasi, la sua migliore amica è molto famosa e diversa da lei – FOTO

Ilary Blasi e la sua migliore amica sono così diverse sia di carattere che esteticamente ma fanno lo stesso identico lavoro

La conduttrice televisiva nonché moglie del campione ex bandiera della Roma Francesco Totti Ilary Blasi è sulla cresta dell’onda da un po’ di tempo ma soprattutto nell’ultimo periodo con la sua conduzione de “L’Isola dei Famosi” che vede le avventure dei naufraghi in Honduras, commentate in studio dagli opinionisti d’ eccezione come Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Ilary è nota anche per essere stata alla guida del Grande Fratello. La Blasi è sempre a suo agio nel mondo della televisione ed è molto professionale e spicca anche di simpatia e ironia oltre che per la bellezza.

Non tutti sanno però che la sua carriera è cominciata con “Passaparola“, quando era una delle letterine del programma condotto da Gerry Scotti. Proprio in questo show incontra quella che diventerà la sua migliore amica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La migliore amica di sempre di Ilary Blasi

