Beatrice Valli ha condiviso un nuovo scatto sulla sua pagina Instagram da una location esclusiva. Subito è boom di like e commenti.

Abito bianco, location esclusiva e 70 rose alla mano. Questo l’ultimo post pubblicato sui social da Beatrice Valli in occasione del suo anniversario con Marco Fantini. Si tratta di un carosello di foto che ritrae l’influencer e modella a Venezia. Beatrice indossa un capo scenico bianco abbinato a un paio di tacchi rossi vertiginosi. Abbronzatissima, la Valli si mostra radiosa in un angolo di Venezia, la città dell’amore per eccellenza. La modella ha scelto di trascorrere l’importante ricorrenza in questa location mozzafiato.

“70 rose rosse per celebrare 7 anni di noi; ogni rosa di questo mazzo ha il profumo delle meravigliose cose che abbiamo fatto insieme e di quelle che ancora ci aspettano”, la didascalia condivisa da Beatrice.

