Chiara Ferragni, il look incendia Instagram: tra i più magnetici mai indossati – FOTO

Chiara Ferragni, bellezza che fa esplodere il web. Serie di scatti con outfit pazzesco, tra i più originali di sempre: è sempre lei la numero 1

Il destino dei talenti più autentici è quello di distinguersi sempre, e di dimostrarlo fin da subito. La storia di Chiara Ferragni parla chiaro, a soli 22 anni fonda il blog “The Blonde Salad“, dove attua un approccio in ottica internazionale, offrendo diversi spunti di moda, per i quali ottiene subito consenso.

Il successo non tarda ad arrivare, e inizia le sue avventure imprenditoriali che lo incrementano sempre di più. Ad oggi, l’imprenditrice, blogger e designer fattura milioni di euro ogni anni e registra su Instagram un risultato davvero impressionante, per la cifra di 23,6 milioni di followers.

Una delle influencer più seguite al mondo, continua a rappresentare un indiscusso punto di riferimento nella moda, come dimostrato nell’ultimo post, che sbaraglia la concorrenza: unica.

Chiara Ferragni, insuperabile icona di stile

Voglia d’estate e notti all’insegna del divertimento, con la volontà di non passare inosservati: il mood dell’outfit di Chiara Ferragni è un sogno di luci e gingilli che vorremmo non finisca mai. Due parole, “Last Night“, ed il resto è lasciato raccontare dalle immagini, che non solo risultano esplicative, ma travolgenti ed immersive.

Una serie di scatti e pose della diva di Instagram in tutta la sua bellezza, accompagnata in alcuni dal marito Fedez, con il quale forma una coppia di potenza ineguagliabile. Blusa cropped in seta verde acido, con sfarzosissime piume sui bordi delle maniche, scollata e con nodo posizionato sotto al décolleté: questo il capo principe del suo look, che da solo basterebbe ad affermarla come icona assoluta di stile.

Ma come spesso accade, Chiara Ferragni sa stupire osando con sublime eleganza. Al top importante, la cui tonalità pazzesca si sposa perfettamente sui colori dell’influencer, ha abbinato i pantaloni neri a vita alta, ma soprattutto i sandali con tacco e intreccio, tempestati di brillanti.

Non mancano gli accessori, must dello stile dell’imprenditrice, ed il make up a valorizzare i lineamenti artistici per l’incanto che ne consegue, che abbaglia di armonia e perfezione. Ed il successo social è assicurato.