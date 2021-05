L’influencer romana ha rivelato un’indiscrezione ai suoi numerosissimi followers che attendevano con ansia di scoprire qualche dettaglio in più. Ecco di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è pronta per iniziare una nuova avventura, questa volta esordirà come conduttrice e non riesce a trattenere l’emozione. Si tratta di ‘Love Island’, un pluripremiato dating show che la fashion blogger condurrà nella versione italiana. Il programma andrà in onda su Discovery+ dal 7 giugno, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione ed è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

Il format è quello di un reality in cui un gruppo di single cerca l’anima gemella durante una vacanza all’insegna dell’amore.

I protagonisti saranno uomini e donne tra i 19 e i 30 anni che vivranno la loro esperienza in una villa che condivideranno 24 ore su 24.

Giochi di strategia e prove da superare arricchiranno il programma dove non mancheranno flirt e gelosie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Martina Miliddi esce allo scoperto: sta con un ex allievo di “Amici 20”

Lo spoiler che tutti stavano aspettando

Giulia De Lellis da qualche giorno ha creato un gruppo su Telegram, molto seguito da tutti i suoi fans, dove si diverte a parlare con loro, intrattenerli, fare dei sondaggi e talvolta rivelare qualche spoiler in anteprima.

Questa volta lo ha fatto con due video, nei quali ha mostrato come sono le stanze degli uomini e delle donne che prenderanno parte al programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Mai abbastanza” Natalia Paragoni ed i baci di fuoco: il web insorge – FOTO

Dunque è tutto pronto, non ci resta che attendere il 7 giugno per guardare questo nuovo programma nonché il debutto della bella Giulia De Lellis.