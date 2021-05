Martina Miliddi esce allo scoperto: sta con un ex allievo di “Amici 20”

Martina Miliddi e Aka7even si sono ufficialmente lasciati: l’ex ballerina di Amici 20 è uscita allo scoperto con Raffaele, ex allievo della scuola

Un dramma che è cominciato nella scuola di Amici 20 qualche mese fa: Martina e Luca, in arte Aka7even, stavano insieme. Tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a che Martina non si prese una sbandata per l’amico Raffaele, conosciuto pure lui nella scuola. Raffaele non se la sentiva di tradire in questo modo il suo amico e disse a Martina che tra di loro non ci sarebbe mai stato nulla, e così è stato, fino a che i due non si sono ritrovati entrambi eliminati dalla scuola e poi fuori dal programma.

Amici 20, Martina e Raffaele escono allo scoperto: Akaful si conclude così

Una volta usciti dal programma, entrambi sono stati tartassati di domande ma non hanno mai confermato ma neanche mai smentito nulla su una loro ipotetica relazione. E infatti, ad oggi, sembra essere arrivata una conferma. Martina ha pubblicato una foto di lei al mare insieme a qualcuno, sulla sua gamba è possibile vedere una mano con un tatuaggio familiare. I più attenti lo hanno subito riconosciuto, ma dopo pochi minuti è arrivata la conferma: un video di lei in macchina insieme a Raffaele che canta il suo singolo dell’estate.

Adesso è chiaro anche il motivo per cui qualche giorno fa, Aka7even ha smesso di seguire sui social sia Martina che Raffaele. Per tutti questa era stata già una conferma: se il cantante è arrivato ad eliminare dalla propria vita anche il suo amico, significa che questo “tradimento” per lui c’è stato e non sembra intenzionato a perdonarli.