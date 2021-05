Mara Venier, a Domenica In, ha intervistato Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. Sono trascorsi anni dalla sua morte e la donna ha raccontato qualche aneddoto su suo padre

Mara Venier oggi è tornata con una nuovissima puntata di Domenica In. Oggi, tra i suoi ospiti in studio, abbiamo visto Cristiana Ciacci: come dimenticarsi di lei? Stiamo parlando dell’amata figlia di Little Tony, la bellissima donna che anni fa ha visto suo padre spegnersi davanti ai propri occhi. Non solo un padre, ma anche tanto altro: Little Tony è stato un artista amatissimo, un bravissimo cantante pieno di talento e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama musicale.

Mara Venier intervista Cristiana Ciacci: “Sono riuscita a dirgli solo “ti voglio bene” prima di morire”

Cristiana ha parlato del suo rapporto complicato con il padre, di tutte le volte che si è vantata in giro di essere la figlia di “Little Tony” e tutte le volte che questa cosa l’è si è ritorta contro. Crescendo ha imparato tante cose, ma soprattutto ha vissuto un dramma terribile: ha visto il suo amatissimo padre spegnersi davanti ai propri occhi. Mara, in lacrime, ha chiesto a Cristiana se alla fine è riuscita a dire al padre tutto quello che voleva dirgli. Lei, altrettanto emozionata, ha risposto: “Non ho avuto tanto tempo, ma sono riuscita a dirgli la cosa più importante“.

Mara a questo punto ha deciso di cambiare discorso, e di far entrare Bobby Solo e Pupo in studio per un omaggio canoro per il cantante scomparso oramai un po’ di anni fa.