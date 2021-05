Kate Middleton riceve il vaccino, poi lancia un messaggio importante

Kate Middleton si è sottoposta al vaccino. La moglie di William ha ricevuto la prima dose. La notizia arriva dai social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Tempo di vaccino anche per Kate Middleton? La consorte di William si è sottoposta alla prima dose del vaccino. La notizia è stata divulgata dalle pagine social ufficiali dei Duchi di Cambrige. Nello scatto la principessa si sta sottoponendo alla prima dose del siero. Dieci giorni fa il marito si era vaccinato. Anche in questo caso era apparsa online la foto di Will intento a vaccinarsi.

Oltre alla scatto, Kate ha condiviso parole di gratitudine nei confronti di tutti coloro che si stanno occupando delle vaccinazioni.

“Grazie per quello che state facendo”, l’importante messaggio condiviso dalla Middleton.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Boris Johnson si è sposato per la terza volta: matrimonio in gran segreto

Kate Middleton si vaccina, look casual e raffinato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry: ammette la verità sui pensieri suicidi di Meghan Markle

Kate Middleton si è vaccinata. La comunicazione è stata divulgata dalla stessa sugli account ufficiali sui social. Nella foto la principessa si mostra tranquilla e serena. Immancabile il suo consueto sorriso. Subito è boom di like. Tantissimi i commenti sotto il post.

Capelli sciolti mossi, jeans e t-shirt, nonostante il look semplice la Duchessa è raffinata anche in questa occasione. La vaccinazione è avvenuta all’interno del Museo della Scienza di Londra. Al suo fianco l’infermiere intento a eseguire la puntura per somministrare il siero.

Si tratta del primo richiamo per Kate. I duchi si uniscono così agli altri componenti della royal family che si sono vaccinati. Tra questi la Regina Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Nel Regno Unito il numero dei positivi di variante indiana è in aumento. Sono 50 milioni le dosi di vaccino inoculate fin ora.