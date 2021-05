Boris Johnson si è sposato per la terza volta: matrimonio in gran segreto

Arriva una clamorosa indiscrezione su Boris Johnson. Il premier britannico si è sposato per la terza volta. Le nozze sono avvenute in gran segreto.

Fiori d’arancio per Boris Johnson? Il premier britannico si è sposato in segreto con la compagna Carrie Symonds. Secondo le indiscrezioni, arrivate dalla stampa inglese, la cerimonia si sarebbe celebrata nel pomeriggio di ieri presso la Westminster Cathedral. Alla funzione avrebbe preso parte solo un gruppo ristretto di amici e parenti, invitato all’ultimo minuto. A celebrarla sarebbe stato il padre Daniel Humpheries lo stesso che lo scorso anno aveva battezzato il figlio della coppia. Tuttavia non è arrivata nessuna conferma da Dowing Street.

Boris e Carrie si erano conosciuti lo scorso 2019. Nonostante la grande differenza di età, Johnson ha 56 anni mentre Symonds ha 33 anni, tra loro è scoppiato l’amore. Dalla loro storia è nato lo scorso anno il piccolo Wilfred. Si tratta del sesto figlio del premier, già sposato per ben due volte. La coppia è stata la prima a trasferirsi da non sposata nella residenza del premier.

Boris Johnson: celebrato il terzo matrimonio

Le terze nozze di Boris Johnson hanno acceso il gossip in tutto il mondo. Le nozze erano previste a luglio 2022. Solo alcuni giorni fa amici e parenti avevano ricevuto questa comunicazione. Poi la notizia del matrimonio avvenuto ieri.

Carrie, in abito lungo ma senza il velo, radiosa ed estremamente felice, è arrivata in limousine in chiesa. Ad aspettarla sull’altare Johnson elegante come non mai. Secondo quanto riportato dal “The Sun” l’organizzazione delle nozze, in corso da mesi, è stata segreta.

In 199 anni è la prima volta che un premier in carica convoglia a nozze. Prima di lui nel 1822 Lord Liverpool si era sposato con Mary Chester.