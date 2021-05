Luca Onestini e Ivana Mrazova, c’è la verità: la FOTO non lascia spazio a dubbi

Dopo mesi in cui i due fidanzati erano apparsi più distanti che mai, arriva finalmente la verità tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: la foto non lascia spazio a dubbi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

Erano mesi che Luca Onestini e Ivana Mrazova non rilasciavano dichiarazioni in merito alla loro storia d’amore. Un rapporto, quello fra l’ex tronista e la modella, sbocciato all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, ma concretizzatosi solo al di fuori. Tre anni fa, Luca e Ivana annunciavano ai followers di essersi fidanzati: una notizia che tutto il pubblico dei social accolse con grande entusiasmo.

Negli ultimi tempi, tuttavia, la coppia era apparsa più distante che mai. L’assenza di scatti e stories che testimoniassero il loro amore aveva insospettito molto gli utenti, che tramite commenti e messaggi avanzavano le loro domande. Dopo mesi, la risposta è finalmente arrivata tramite il profilo di Onestini: la foto non lascia spazio a dubbi.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: finalmente c’è la verità – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

La lontananza fra Ivana Mrazova e Luca Onestini era parsa sempre più incolmabile. Inaspettatamente, i due avevano iniziato a mostrarsi sempre meno spesso insieme, cosa che insospettì parecchio i followers, i quali pensarono che la coppia avesse deciso di interrompere la relazione. Negli scorsi mesi, come se non bastasse, erano trapelati molti rumors in merito ad un eventuale tradimento dell’ex tronista: al rottura, oramai, sembrava imminente.

Gli utenti, che hanno creduto in loro fin dal principio, non hanno mai smesso di sperare in una riappacificazione. Dopo un silenzio durato mesi, finalmente, Luca Onestini ha sciolto ogni dubbio e ha fatto comprendere al pubblico come stanno realmente le cose: la foto apparsa nel suo profilo ha scioccato tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

Proprio due giorni fa, l’ex tronista ha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme alla bellissima Ivana, con il simbolo dell’infinito come didascalia. La crisi, pertanto, sembra essere stato solo un momento passeggero. I followers, entusiasti, non potevano che manifestare la loro gioia alla coppia.