Georgina Rodriguez, la canotta non copre nulla: décolleté atomico – FOTO

Georgina Rodriguez è una delle super modelle più amate e seguite nel mondo. La sua bellezza è davvero devastante e il suo corpo non ha praticamente punti deboli. Le curve dell’argentina mandano letteralmente in orbita gli oltre 24 milioni di followers che vanta sul noto social network Instagram.

La compagna del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo riesce sempre ad infiammare il mondo dei social con i suoi contenuti bollenti ed esagerati. L’ultimo post condiviso online è letteralmente un’apoteosi d’eros: la canotta non copre nulla e il suo décolleté provoca diversi mal di testa.

Georgina Rodriguez, canotta mostruosa: décolleté spettacolare

Georgina, poco fa, ha fatto salire la temperatura su Instagram pubblicando un paio di scatti stupefacenti. In uno di questi, la 27enne indossa una canotta spaziale che scopre tutto il suo décolleté da brividi. L’argentina incanta con il suo meraviglioso sorriso. La nativa di Buenos Aires è senza ombra di dubbio un personaggio influente.

Non a caso il colosso della distribuzione via internet di film, serie televisive e cartoni “Netflix” ha deciso di realizzare uno show incentrato proprio sulla vita della super modella. La “docu-serie” esaminerà “la sua vita quotidiana, la sua maternità, i suoi momenti positivi e anche quelli più difficili”. Gli spettatori potranno seguire le vicende della sua vita privata ma dovranno ancora attendere: una data di uscita non è stata ancora comunicata.

La Rodriguez, durante lo scorso weekend, era anche lei a Montecarlo. In occasione del Gran Premio di Monaco, c’è stata una vera e propria parata di Vip: molti di loro stavano sui loro lussuosissimi yacht.