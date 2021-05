Barbara Pedrotti, esempio sublime di innata eleganza: favolosa – FOTO

Barbara Pedrotti ammalia i fan su Instagram con un outfit da sogno. La madrina del Giro d’Italia 2021 splende nella 20esima tappa: magnifica

Una passione per lo sport che meritatamente si traduce in professione, Barbara Pedrotti oltre a essere una delle giornaliste sportive più amate e seguite, ha praticato nuoto, pallavolo e ciclismo, sci nautico, surf, thai box e tanto altri.

Predilezione per l’attività fisica che non ha mai potuto trasformarsi in agonismo, per via di una problematica al ginocchio che non le permette di competere, ma ciò che più importa è viverla come una valvola di sfogo, per migliorarsi sempre. E i risultati si vedono tutti ammirandone la bellezza, caratterizzata da un fisico pazzesco al limite dell’immaginazione, e dalla salute emanata da ogni poro.

Madrina e voce del Giro d’Italia 2021, tiene aggiornati gli appassionati e i fan attraverso i suoi post su Instagram, dove è molto seguita. Nell’ultima tappa ha sfoggiato un look casual ma estremamente efficace, ed il risultato è puro incanto.

Barbara Pedrotti, sempre in splendida forma: favolosa

Intraprendenza, determinazione, ambizione, sono tantissime le qualità che caratterizzano Barbara Pedrotti, che fin da piccola ha cavalcato le sue passioni distinguendosi dalle sue coetanee. Fan sfegatata di Valentino Rossi, era affascinata dal mondo dei motori, e ha seguito assiduamente la Formula 1 e la MotoGP.

Non potendosi dedicare allo sport a livello professionistico, ha sublimato nel giornalismo sportivo la sua passione, ottenendo ottimi risultati. Oggi è madrina del Giro d’Italia 2021, di cui posta gli aggiornamenti sui social. Seguita su Instagram da 277 mila followers, ha condiviso la 20esima tappa con partenza a Verbania, incantando il web con un outfit strepitoso.

Jens a vita alta, top beige e giacca azzurra con bottoni dorati che si abbinano alla cintura firmata: la rappresentazione dell’eleganza e la sobrietà, espressi attraverso la sua innata e incantevole classe.

Lo sguardo magnetico è rivolto all’orizzonte, ed il sorriso risplende. Ancora una volta seduce il web, e i fan si perdono nella sua bellezza, così vera e travolgente.