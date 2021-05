Giulia Stabile è la vincitrice di “Amici 20”, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Da un po’ è attaccata sui social da leoni da tastiera ed ora non ne può più, dice basta!

Nata nel 2002, Giulia Stabile, balla da quando aveva tre anni. La danza classica è sempre stata la sua passione e quest’amore le ha fatto vincere “Amici 20”, programma condotto da Maria De Filippi ed in onda su Canale 5.

La diciannovenne si è battuta nel serale dello show televisivo contro il cantante Sangiovanni, che era favorito per la vittoria ma Giulia è stata l’allieva più votata ed ha ribaltato i pronostici.

La ballerina di danza classica ha vinto un premio di 150mila euro in gettoni d’oro ed il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

Grazie alla vittoria ad “Amici 20” per Giulia si sono aperte le porte del successo e difficilmente smetteremo di parlare di lei.

Giulia dice basta agli attacchi sui social, la situazione è insostenibile

Negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore circola su Twitter l’hashtag #ridigiugiulola, dedicato appunto alla ballerina di “Amici 20”. Giugiulola è il soprannome di Giulia su Instagram, il suo account è seguito da 1,3 milioni di follower che la sostengono anche da numerosi attacchi.

Gli haters la stanno prendendo di mira per un video che mostra diversi momenti in cui Giulia ride di gusto. Per scherzo la ballerina ha condiviso anche una serie di video che trattano dei benefici della risata. Nelle ultime ore però Giulia ha deciso di non nascondersi dietro una risata ma di cacciare gli artigli.

Nelle sue storie Instagram ha pubblicato una risposta per i leoni da tastiera che la insultano solo perché ride: “Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…” esordisce Giulia.

E continua dicendo: “Meno cattiveria e più lavoro, non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il “mazzo” e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più. Ah, per quanto riguardano anche gli insulti per la risata “da oca, isterica, fastidiosa, ecc. ecc.”, vi regalo questo video.”

Le parole di Giulia tuonano su Instagram, il popolo digitale la sostiene come meglio può e la invita a non perdere il sorriso per messaggi superflui e pieni di rabbia.