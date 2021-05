“Non aspettavamo altro”, Rosalinda Cannavò infiamma il web, la FOTO bollente

“Non aspettavamo altro”: i followers sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo scatto di Rosalinda Cannavò. L’attrice è uno spettacolo a luci rosse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò è sempre più sensuale e magnetica, d’altronde l’amore sembra essere un vero toccasana per l’attrice. Da quando, circa tre mesi fa, nella sua vita è entrato il bellissimo Andrea Zenga, figlio del celebre portiere Walter, l’ex gieffina non ha occhi che per lui. In ogni scatto condiviso e in ogni Instagram story, la Cannavò non può far a meno di dimostrare la sua ritrovata femminilità.

Grazie ad Andrea, Rosalinda si sta riscoprendo ogni giorno più determinata e più sicura di sé. Nell’ultimo scatto condiviso, l’attrice ha sfoggiato per gli utenti uno splendido costume intero, color carne: una foto bollente che ha immediatamente fatto salire la temperatura.

NON PERDERTI ANCHE —> Adriana Volpe, accuse pesanti dall’ex marito: “Ha gravi problemi”

Rosalinda Cannavò, la FOTO in costume è bollente, fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

NON PERDERTI ANCHE —> Luca Onestini e Ivana Mrazova, c’è la verità: la FOTO non lascia spazio a dubbi

“Non mi vergogno di essere formosa“, questo è il messaggio che Rosalinda Cannavò ha voluto lanciare attraverso il suo recente post. L’attrice, che nel corso degli ultimi mesi ha subito una trasformazione incredibile, è completamente diversa rispetto al giorno in cui ha varcato la famosa porta rossa: da ragazza insicura e timida, la siciliana è divenuta una donna determinata e sicura di sé. In questo, anche il legame con Andrea Zenga è stato fondamentale: il fidanzato, sempre al suo fianco, non cessa mai di farla sentire bella e amata.

Nell’ultimo scatto pubblicato, la Cannavò sfoggia un sensazionale costume intero, color carne. Fiera del proprio corpo, l’attrice esibisce con sicurezza le curve spaziali, offrendo una visuale che avrà senza dubbio ammutolito i suoi numerosissimi fan. I commenti indirizzati all’ex gieffina sono un susseguirsi di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

“Non aspettavamo altro che questa foto” – le confessa un utente, mentre qualcun altro aggiunge – “Sei un bellissimo esempio per tante“. Ancora una volta, è record di likes per la fidanzata di Andrea Zenga.