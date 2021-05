Adriana Volpe, accuse pesanti dall’ex marito: “Ha gravi problemi”

La separazione tra Adriana Volpe e Roberto Parli sta attraversando momenti burrascosi. L’uomo, attraverso un post, ha lanciato gravi accuse all’ex moglie: la replica della conduttrice

La conduttrice di “Ogni mattina” aveva annunciato, qualche mese fa, la separazione da suo marito Roberto Parli. L’imprenditore svizzero, che aveva sposato Adriana Volpe nel 2008, è il padre della sua unica figlia Gisele, di 10 anni. A quanto pare, le cose fra marito e moglie non si starebbero muovendo verso una risoluzione pacifica. Proprio ieri, Parli ha pubblicato un post, tramite la piattaforma Instagram, in cui lanciava delle pesanti accuse alla presentatrice di Tv8: accuse che, a seguito della reazione della Volpe, sono state prontamente ritrattate dall’uomo. Vediamo nei dettagli cosa c’era scritto all’interno del famigerato post.

Adriana Volpe, le accuse pesanti dell’ex marito: “Un uomo nudo in casa”

“Io so solo una cosa, che questa persona girava nella nostra casa, in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele!“: con queste parole iniziava lo sfogo di Roberto Parli, indirizzato all’ormai ex moglie Adriana Volpe. La didascalia accompagnava uno scatto ritraente la conduttrice assieme all’avvocato Marco Profeta. A quanto sembra, l’imprenditore non ha ancora superato l’allontanamento dalla Volpe, avvenuto nello scorso anno a seguito della partecipazione della donna al “Grande Fratello”.

Adriana, di fronte alle accuse dell’ex marito, non poteva esimersi dal replicare. “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito” – ha esordito la conduttrice, senza peli sulla lingua – “Al momento non voglio aggiungere altro“. Da queste parole, sembra proprio che la Volpe non abbia preso bene le esternazioni di suo marito. Parli, probabilmente scosso da quanto scritto dalla conduttrice, ha in seguito cancellato la foto, per poi ritrattare attraverso un nuovo post.

“Per il post di ieri: chiedo scusa a te Adriana e a Nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta“, si è giustificato l’imprenditore. Che l’uomo, dopo aver avuto un confronto diretto con la Volpe, si sia pentito di quanto scritto?