Silvia Toffanin: avete mai visto la casa dove vive con Pier Silvio Berlusconi? Un sogno

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una coppia solida da quasi vent’anni e sono genitori di due splendidi bambini. Avete mai visto la loro casa? Una meraviglia

Era l’anno 2000 quando il pubblico italiano vide l’esordio televisivo di Silvia Toffanin nel quiz show di Canale 5 “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Successivamente, ha preso le redini della trasmissione “Nonsolomoda”, in onda sempre sulle reti Mediaset. Dal 2006 è il professionale volto che ci introduce alla scoperta dei retroscena più significativi della vita dei personaggi celebri del jet-set nostrano, grazie al talk show “Verissimo”.

Nata a Bassano del Grappa nel 1979, è laureata dal 2007 in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2004 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti.

Da quasi vent’anni è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo Mediaset. La coppia non è sposata ma ha due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Berlusconi è padre anche di Lucrezia Vittoria (1990), nata da una precedente relazione. Sapete dove vive la famiglia?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la loro dimora da sogno

Si potrebbe pensare che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi abbiamo dimora nelle vicinanze degli studi Mediaset, quindi nei pressi di Cologno Monzese. In realtà non è così. Hanno deciso di abitare ben distanti, per la precisione in una località molto glamour: a Portofino, sulla Riviera Ligure, nell’area metropolitana di Genova.

Non un appartamento di lusso, nè una villa. Il loro nido è addirittura un castello. Ebbene si, si tratta di una residenza storica dal nome di Castello di Paraggi.

Venne edificato nel 1626 e occupato secoli dopo, tra il 1812 e il 1814, dalle truppe napoleoniche all’epoca del Primo Impero francese. Nel corso del tempo la costruzione subì numerose modifiche e migliorie dai vari proprietari, come una stupenda piscina privata. Prima di passare nelle mani della famiglia Berlusconi, apparteneva agli industriali tessili biellese dei Bonomi Bolchini.

Il castello (4 piani) gode di una vista straordinaria, sorgendo su un piccolo promontorio. A pianta quadrata, si compone di quattro torrette angolari mensolate. Le facciate sono impreziosite da una merlatura.